Ricostruzione post-alluvione in Bassa Romagna Il commissario Curcio incontra i sindaci del territorio

Ravennatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto nella mattina di mercoledì 26 novembre nella sala del consiglio della Rocca di Lugo un incontro di lavoro tra il commissario straordinario per la ricostruzione Fabrizio Curcio e i sindaci, tecnici e amministratori di Bagnara di Romagna, Cotignola, Fusignano e Lugo; era inoltre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

