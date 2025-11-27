Ricostruzione post-alluvione in Bassa Romagna Il commissario Curcio incontra i sindaci del territorio
Si è tenuto nella mattina di mercoledì 26 novembre nella sala del consiglio della Rocca di Lugo un incontro di lavoro tra il commissario straordinario per la ricostruzione Fabrizio Curcio e i sindaci, tecnici e amministratori di Bagnara di Romagna, Cotignola, Fusignano e Lugo; era inoltre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
