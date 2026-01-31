Allerta per i fiumi Platani e Salso superati i livelli di guardia

Il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito, ha annunciato un’allerta per il rischio idraulico. I fiumi Platani e Salso hanno superato i livelli di guardia, e ora si attende una possibile allerta massima. La protezione civile monitora la situazione e invita i cittadini a fare attenzione. Nessun allarme immediato, ma bisogna mantenere alta la guardia.

Il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito, ha diffuso un avviso ufficiale di protezione civile per rischio idraulico, segnalando che il fiume Platani ha superato i livelli di guardia.Nel comunicato pubblicato sui canali istituzionali, il primo cittadino invita la popolazione a evitare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

