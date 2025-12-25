Allerta meteo in Emilia-Romagna | allerta rossa per fiumi vento e piogge intense

È stato un Natale segnato dall’ansia e dalla paura in Emilia-Romagna, dove una vasta perturbazione atlantica ha portato piogge persistenti, vento forte e un rapido innalzamento dei livelli dei fiumi. La Protezione civile ha disposto l’allerta meteo rossa su ampie aree della regione, con particolare attenzione al Ravennate, al Bolognese e a parte del Ferrarese, dove il rischio idraulico è risultato elevato per tutta la giornata del 25 dicembre. L’emergenza ha coinvolto soprattutto i corsi d’acqua Senio e Lamone, che nelle ultime ore hanno superato le soglie di guardia, costringendo le autorità locali a disporre evacuazioni preventive in diversi comuni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

