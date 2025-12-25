Allerta meteo in Emilia-Romagna | allerta rossa per fiumi vento e piogge intense
È stato un Natale segnato dall’ansia e dalla paura in Emilia-Romagna, dove una vasta perturbazione atlantica ha portato piogge persistenti, vento forte e un rapido innalzamento dei livelli dei fiumi. La Protezione civile ha disposto l’allerta meteo rossa su ampie aree della regione, con particolare attenzione al Ravennate, al Bolognese e a parte del Ferrarese, dove il rischio idraulico è risultato elevato per tutta la giornata del 25 dicembre. L’emergenza ha coinvolto soprattutto i corsi d’acqua Senio e Lamone, che nelle ultime ore hanno superato le soglie di guardia, costringendo le autorità locali a disporre evacuazioni preventive in diversi comuni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Allerta meteo in Emilia-Romagna: piogge incessanti, fiumi in piena e allerta rossa per Natale
Leggi anche: Allerta rossa in Emilia-Romagna, piogge intense e fiumi sorvegliati speciali: evacuazioni poco fuori Bologna
Natale con allerta rossa in Emilia Romagna, allarme per i fiumi e riunione unità di crisi; Allerta meteo in Emilia-Romagna: piogge incessanti, fiumi in piena e allerta rossa per Natale; Emilia-Romagna, allerta rossa a Natale. Fiumi Idice e Montone oltre la soglia massima. Evacuazioni; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino.
Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti a Castel Bolognese, Cotignola e Bagnacavallo per Senio e Lamone, si alzano i livelli dei fiumi - Romagna: in provincia di Ravenna si registra il peggioramento dei livelli dei fiumi. corrieredibologna.corriere.it
Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze - Evacuate le frazioni di Villanova e Glorie a Bagnacavallo. ilfattoquotidiano.it
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 26 dicembre 2025: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, occhi puntati ancora sull'Emilia Romagna: allerta meteo arancione per rischio idraulico ... fanpage.it
È allerta meteo in #EmiliaRomagna, dove sotto osservazione sono soprattutto i livelli dei fiumi x.com
PROTEZIONE CIVILE, ALLERTA METEO GIALLA PER CRITICITÀ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA, DALLA MEZZANOTTE DI OGGI, GIOVEDÌ 25 DICEMBRE, ALLA MEZZANOTTE DI DOMANI, VENERDÌ 26. SI RICORDA CHE FINO ALLA MEZZANOTTE - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.