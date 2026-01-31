Questa mattina un giovane si è presentato in tribunale per la messa alla prova, dopo aver commesso una rapina da minorenne. Ma al controllo con il metal detector, l’allarme è scattato: aveva un coltello in tasca. La scena ha creato scompiglio tra i presenti, e ora si attende la decisione degli inquirenti.

Doveva presentarsi in tribunale per la messa alla prova, per una rapina che aveva commesso da minorenne, ma quando è passato al controllo del metal detector è suonato l'allarme. Nella tasca dei pantaloni aveva un coltello, vietato per le dimensioni e considerato un'arma. L'episodio risale a un paio di mesi fa ed è stato raccontato ieri dal procuratore generale Roberto Rossi a riprova che la preoccupazione sul fenomeno dell'aumento della devianza giovanile è del tutto fondata. "Il ragazzo, oggi maggiorenne – ha detto Rossi – è stato fermato e perquisito poi è stato portato in questura per le procedure del caso.

© Ilrestodelcarlino.it - Alla messa alla prova con un coltello in tasca

