alla messa alla prova con un coltello in tasca

Questa mattina un giovane si è presentato in tribunale per la messa alla prova, dopo aver commesso una rapina da minorenne. Ma al controllo con il metal detector, l’allarme è scattato: aveva un coltello in tasca. La scena ha creato scompiglio tra i presenti, e ora si attende la decisione degli inquirenti.

Doveva presentarsi in tribunale per la messa alla prova, per una rapina che aveva commesso da minorenne, ma quando è passato al controllo del metal detector è suonato l’allarme. Nella tasca dei pantaloni aveva un coltello, vietato per le dimensioni e considerato un’arma. L’episodio risale a un paio di mesi fa ed è stato raccontato ieri dal procuratore generale Roberto Rossi a riprova che la preoccupazione sul fenomeno dell’aumento della devianza giovanile è del tutto fondata. "Il ragazzo, oggi maggiorenne – ha detto Rossi – è stato fermato e perquisito poi è stato portato in questura per le procedure del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

