Rientra così’’ Ballando con le Stelle Andrea Delogu messa subito alla prova

Andrea Delogu si prepara a tornare sulla pista di Ballando con le Stelle dopo un periodo di pausa legato a un dolore personale profondo. La conduttrice, colpita dalla perdita del fratello Evan, aveva scelto di fermarsi per elaborare il lutto, rinunciando per due settimane consecutive alle esibizioni. Nonostante tutto, non ha mai pensato di abbandonare definitivamente il programma e ha deciso di rientrare in gara il 15 novembre. Durante la puntata più recente, dopo la sfida tra la signora Coriandoli e Nancy Brilli, Milly Carlucci ha spiegato in diretta come avverrà il ritorno della coppia formata da Delogu e dal suo maestro di ballo, Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ballando con le stelle added a... - Ballando con le stelle - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le stelle, Andrea Delogu rientrerà in gara dopo la morte del fratello Evan: l’annuncio di Milly Carlucci - Il video - X Vai su X

Tensione a Ballando con le Stelle, Fognini e Magnini attaccano Barbara D'Urso. Lei si difende: "Non hanno capito" - Fabio Fognini e Filippo Magnini, i due sportivi di questa edizione, hanno velatamente accusato di favoritismo Barbara D'Urso. Scrive corrieredellosport.it

Eliminati Ballando con le Stelle 25 ottobre: cosa è successo? Selvaggia Lucarelli, stilettate ai conduttori Rai e a Barbara D’Urso: “Rosicona” - Nella quinta puntata del talent show di ballo di Raiuno condotto da Milly Carlucci, quella andata in onda sabato 25 ottobre, è ... Segnala quotidiano.net

Ballando con le Stelle 18 ottobre, eliminati e chi ha vinto: scontro Selvaggia Lucarelli-Barbara D’Urso - Sono servite quattro puntate, ma alla fine a Ballando con le Stelle è andato in onda lo scontro che si attendeva da ... Secondo quotidiano.net