Affittare casa a Genova i quartieri dove si risparmia e quelli più cari

A Genova, affittare casa costa di più rispetto a qualche mese fa. Secondo i dati di Tecnocasa, nel primo semestre del 2025, i canoni di locazione sono saliti più che in passato, seguendo l’andamento di Torino. I quartieri più economici sono ancora quelli periferici, mentre i costi più alti si concentrano nel centro e nelle zone più richieste.

Genova, insieme a Torino, è la grande città che nel primo semestre 2025 ha messo a segno l'aumento dei canoni di locazione più significativo rispetto al semestre precedente secondo le analisi dell'ufficio studi del gruppo Tecnocasa.A livello nazionale i canoni di locazione nella prima parte del.

