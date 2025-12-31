I quartieri di Roma dove si cerca più casa | centro storico il più richiesto per comprare e affittare
Nel 2025, Roma si conferma tra le città più ricercate per l’acquisto e l’affitto di immobili in Italia. Tra i quartieri più richiesti, il centro storico si distingue per la sua attrattiva, seguito da zone ben collegate dalla metropolitana. La domanda riflette l’interesse per aree che combinano comfort, accessibilità e un patrimonio storico unico. Questi quartieri rappresentano le preferenze principali di chi cerca una casa nella capitale.
Mercato immobiliare Roma la città più ricercata nel 2025 Ecco il podio dei quartieri.
