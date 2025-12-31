I quartieri di Roma dove si cerca più casa | centro storico il più richiesto per comprare e affittare

Nel 2025, Roma si conferma tra le città più ricercate per l’acquisto e l’affitto di immobili in Italia. Tra i quartieri più richiesti, il centro storico si distingue per la sua attrattiva, seguito da zone ben collegate dalla metropolitana. La domanda riflette l’interesse per aree che combinano comfort, accessibilità e un patrimonio storico unico. Questi quartieri rappresentano le preferenze principali di chi cerca una casa nella capitale.

Immobiliare 2025, Roma supera Milano: boom di ricerche in un quartiere ben preciso (non è Prati o Eur) - Il mercato immobiliare 2025 decreta che la Capitale è la vincitrice assoluta. msn.com

Ricerca casa 2025: Roma città più cercata per l'acquisto e l'affitto. Centro, Parioli-Flaminio e Salario-Trieste i quartieri - Secondo una ricerca, la Capitale concentra il 7,5% delle ricerche totali di chi vuole comprare casa e l'11,2% delle preferenze di chi è interessato alla locazione ... roma.corriere.it

Roma non è fatta solo di piazze famose: vive nei piccoli dettagli dei quartieri, nelle insegne che conosciamo da sempre, nelle saracinesche che si alzano ogni mattina. Le feste sono l’occasione perfetta per riscoprire questi luoghi, entrare, salutare, scegliere - facebook.com facebook

