Adelfiacrolla edificio dopo esplosione

Questa mattina ad Adelfia, nel Barese, un edificio è crollato improvvisamente dopo un’esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una bombola di gas. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause. Ancora da chiarire se ci siano feriti o vittime, ma i soccorritori stanno lavorando senza sosta.

Bari, crolla edificio ad Adelfia: si cercano persone sotto le macerie Questa mattina ad Adelfia, in provincia di Bari, si è verificato un crollo. Esplosione in Italia, crolla l'edificio in fiamme: ricerche disperate tra le macerie Un improvviso incendio in un edificio in Toscana ha causato il crollo della struttura, provocando un'operazione di soccorso e ricerche tra le macerie. Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese: si cercano persone sotto le macerie. Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese: si cercano persone sotto le macerieUn edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali persone ... Bari, edificio crolla dopo un'esplosione ad Adelfia: si cercano persone sotto le macerieLeggi su Sky TG24 l'articolo Bari, edificio crolla dopo un'esplosione ad Adelfia: si cercano persone sotto le macerie ...

