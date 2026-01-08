Addio a Dino Ghisellini ex vicesindaco di Poggio

È venuto a mancare Dino Ghisellini, ex vicesindaco di Poggio Renatico. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per l’intera provincia, in particolare nel Centese. Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai familiari e alla comunità che lo ha conosciuto e apprezzato per il suo impegno e dedizione.

Cordoglio a Poggio Renatico ma anche nella comunità della provincia e in particolare nel Centese, per la scomparsa di Dino Ghisellini. Aveva 95 anni. Ingegnere, già dirigente della Montedison, da tutti è stato definito un autentico costruttore, fortemente impegnato nella società: in particolare fu vicesindaco di Poggio Renatico al fianco di Daniele Garuti nella sua prima esperienza da sindaco. Ricoprì anche la carica di consigliere comunale sempre negli anni '90 e fu a lungo consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di Cento negli anni '80 e '90 oltre che socio della Fondazione CariCento.

