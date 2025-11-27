Autostrada annullata la chiusura notturna dell' A26 nel tratto tra Borgomanero e Romagnano

Annullata la chiusura notturna prevista sull'A26 nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre.Il tratto interessato era quello tra Borgomanero e Romagnano Sesia, in direzione Genova, che avrebbe dovuto essere chiuso dalle 22 del 28 alle 6 del 29 novembre. L'autostrada sarà quindi aperta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Autostrada, annullata la chiusura notturna dell'A26 nel tratto tra Borgomanero e Romagnano

