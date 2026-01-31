Flavio de Marco dipinge l’oggi ’Screen Life’ | le nostre realtà trasformate dagli schermi

Flavio de Marco presenta “Screen Life”, una mostra che riflette il nostro modo di vivere oggi, tra schermi e tecnologia. Le sue opere mostrano come le nostre vite siano sempre più dominate dalle immagini digitali, trasformando il modo in cui percepiamo il presente. La mostra ci invita a riflettere sulla nostra relazione con la tecnologia, che ormai fa parte della quotidianità di tutti.

Una mostra che parla di noi, del nostro presente e di un rapporto con la tecnologia che invade sempre più la quotidianità. Lo schermo del computer o dello smartphone, oggi è una presenza costante, quasi onnipresente. È da qui che prende avvio la ricerca di Flavio de Marco, da oltre 25 anni concentrata sull’idea dello schermo come nuovo paesaggio del contemporaneo. Nato a Lecce nel ‘65, de Marco si forma all’Accademia di Belle Arti di Bologna, città con cui mantiene un legame profondo fin dagli esordi. La sua pittura comincia ad interrogarsi su come il digitale stia modificando il nostro modo di guardare e di abitare il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

