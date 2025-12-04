Premio in memoria di don Sergio Colombo | ultimo fine settimana per visitare Col Corpo Capisco
Bergamo. Ultimi giorni per visitare “ Col Corpo Capisco “, la mostra collettiva degli studenti finalisti della IV edizione del Premio in memoria di don Sergio Colombo, ideato e promosso dall’Associazione “ Le Piane di Redona” in collaborazione con la Fondazione Adriano Bernareggi. L’esposizione – ospitata nello storico Ex Oratorio di San Lupo, in via San Tomaso 7 – sarà aperta fino a domenica 7 dicembre, giorno in cui alle 17 si terrà il finissage con la premiazione dei vincitori di entrambe le categorie del concorso (studenti delle scuole superiori e studenti delle Accademie di Belle Arti). Il Premio nasce come segno di gratitudine verso don Sergio Colombo – stimato parroco bergamasco scomparso nel 2013 –, ideatore e promotore dell’Associazione “Le Piane di Redona”, e intende sostenere giovani che trovano nelle arti visive un luogo di ricerca, espressione e crescita personale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
