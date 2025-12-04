Premio in memoria di don Sergio Colombo | ultimo fine settimana per visitare Col Corpo Capisco

Bergamonews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo.  Ultimi giorni per visitare “ Col Corpo Capisco “, la mostra collettiva degli studenti finalisti della IV edizione del Premio in memoria di don Sergio Colombo, ideato e promosso dall’Associazione “ Le Piane di Redona” in collaborazione con la Fondazione Adriano Bernareggi. L’esposizione – ospitata nello storico Ex Oratorio di San Lupo, in via San Tomaso 7 – sarà aperta fino a domenica 7 dicembre, giorno in cui alle 17 si terrà il finissage con la premiazione dei vincitori di entrambe le categorie del concorso (studenti delle scuole superiori e studenti delle Accademie di Belle Arti). Il Premio nasce come segno di gratitudine verso don Sergio Colombo – stimato parroco bergamasco scomparso nel 2013 –, ideatore e promotore dell’Associazione “Le Piane di Redona”, e intende sostenere giovani che trovano nelle arti visive un luogo di ricerca, espressione e crescita personale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Il Premio "Francesco Ferrante" alla memoria di Sergio Villani - Riconoscimento alla memoria per la trentunesima edizione del Premio Nazionale di Optometria “Francesco Ferrante”. Come scrive rainews.it

Il premio nazionale di Optometria a Sergio Villani, alla memoria - Per la sua trentunesima edizione il Premio Nazionale di Optometria "Francesco Ferrante" sarà attribuito, alla memoria, al professor Sergio Villani che, in cinquant'anni di carriera, "ha saputo ... Si legge su ansa.it

La Valle Camonica celebra la satira e la memoria con il Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon - La Valle Camonica, cuore pulsante della storia e dell’arte rupestre italiana, si prepara ad accogliere la seconda edizione del Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon, venerdì 10 e sabato 11 ottobre ... ilmessaggero.it scrive

Consegnati i riconoscimenti dell'illustre Premio Cinema Indipendente "Sergio Pastore" - Il Premio Cinema Indipendente “Sergio Pastore” è intitolato alla memoria del Regista, Produttore e Giornalista, in seguito alla realizzazione del cortometraggio documentario “SERGIO PASTORE UN ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Memoria Don Sergio