Umbertide non dimentica un parco porta il nome dell' appuntato Donato Fezzuoglio

Venti anni dopo, la città di Umbertide ricorda ancora Donato Fezzuoglio, l’appuntato dei carabinieri ucciso durante una sparatoria con dei rapinatori che avevano assaltato una banca. Un parco è stato intitolato a lui, per mantenere vivo il ricordo del suo sacrificio. La cerimonia ha visto la partecipazione di tanti cittadini e rappresentanti delle istituzioni, che hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Fezzuoglio.

Venti anni fa la sparatoria in cui il carabiniere rimase ucciso. Cerimonia solenne alla presenza del comandante interregionale dell'Arma Venti anni fa il sacrifico di Donato Fezzuoglio, l'appuntato dei carabinieri ucciso in un conflitto a fuoco con dei rapinatori che avevano colpito una banca di Umbertide. A Fezzuoglio, Medaglia d'oro al Valor Militare alla Memoria, è stato intitolato un parco pubblico. È stata poi celebrata l'intitolazione del parco pubblico all'eroe dell'Arma, nei pressi del centro sportivo "Usa" di via C. Battisti, dove erano presenti numerosi cittadini ed un nutrito numero di studenti e alunni dei locali istituti d'istruzione: scuole elementare "G. Shoah: Umbertide educa i giovani tra cinema e impegno civile. A Umbertide un parco dedicato a Donato Fezzuoglio(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 30 GEN - Questa mattina, venerdì 30 gennaio 2026, in occasione del ventesimo anniversario della morte di Donato Fezzuoglio, Umbertide ha voluto rendere omaggio all'appunt #30gennaio 2006: ad Umbertide, durante un servizio di controllo, perde la vita l'Appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio, in servizio al Radiomobile della Compagnia di Città di Castello (PG). Aveva meno di trent'anni. Tre criminali stanno mettendo a segn Oggi ricordiamo con profonda gratitudine l'Appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria, a vent'anni dalla sua scomparsa. Il 30 gennaio 2006, Donato ha perso la vita a Umbertide mentre, nel pieno adempimento

