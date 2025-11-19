" La mia storia tra le dita " nella versione di Laura Pausini è salva. La canzone non verrà ritirata dal mercato discografico come richiesto da Gianluca Grignani e Massimo Luca (co-autore del testo) che, lo scorso settembre, avevano dato mandato ai loro legali di agire nelle sedi opportune per " tutelare l'integrità della loro opera ". La società editrice del brano, Warner Chappell, ha annunciato di aver risolto positivamente la controversia con Grignani e Luca, una disputa nata dalla modifica del testo dell'opera "La mia storia tra le dita" nella versione pubblicata da Laura Pausini in estate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Intesa di Laura Pausini e Gianluca Grignani su "La mia storia tra le dita": cosa hanno deciso