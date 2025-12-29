Sara Kelany chi ha invitato la sinistra in aula Vergogna! | Hannoun il caso deflagra

Il caso coinvolge Sara Kelany e le dichiarazioni di Hannoun, sollevando interrogativi sulla presenza della sinistra in aula. Fratelli d’Italia ha richiesto un’urgente informativa al ministro Piantedosi, desiderosa di chiarimenti su una vicenda che ha suscitato preoccupazione e sconcerto. La situazione evidenzia le tensioni politiche in atto e l’esigenza di fare chiarezza sui dettagli di quanto accaduto.

" Fratelli d'Italia chiede un'informativa urgente al ministro Piantedosi affinché venga a riferire su una faccenda dai contorni sconcertanti". Lo ha annunciato in aula alla Camera Sara Kelany, deputata di FdI, in merito all'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas. Il presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun è stato arrestato, ha aggiunto Kelany, "per reati gravissimi: terrorismo, eversione. L'ordinanza dice che questo soggetto sarebbe organico all'organizzazione terroristica Hamas e che l'avrebbe finanziata con milioni di euro". FdI "da anni segnala la pericolosità di questo soggetto, che dopo il 7 ottobre ha aumentato di molto la virulenza delle sue dichiarazioni", e per questo "chiediamo dunque al ministro dell'Interno di riferire in Parlamento i contorni dell'indagine e di come questa possa ridondare sulla sicurezza dei cittadini, che per noi resta un bene imprescindibile", ha aggiunto Kelany. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

