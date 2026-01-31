31 gennaio parte il Carnevale di Firenze col gran ballo Regine a Palazzo

Oggi a Firenze parte ufficialmente la quarta edizione del Carnevale. La giornata si apre con il gran ballo “Regine a Palazzo”, un evento che richiama molti curiosi e appassionati. Domani, invece, si svolgerà la parata del Carnevale, pensata soprattutto per i bambini e le famiglie che vogliono divertirsi tra maschere e carri colorati. La città si prepara a vivere due giorni di festa e allegria.

Firenze, 31 gennaio 2026 – Parte la quarta edizione del Carnevale di Firenze. Il programma prevede oggi il 'Gran Ballo Regine a Palazzo ' e domani la ' Parata del Carnevale', quest'ultima pensata soprattutto per i bambini. La direzione artistica del 'Gran Ballo' è affidata ad Antonia Sautter, ideatrice del 'Ballo del Doge', ed è previsto un menu stellato, ideato dall'executive chef del 'Four Seasons Firenze' Paolo Lavezzini, ispirato ai sapori del territorio e realizzato con prodotti toscani di altissima qualità che ha ideato appositamente un menu dedicato al tema dei tarocchi e delle cartomanzie.

