Regione il piano della Zes | Investimenti per 70 milioni Ecco zone franche-doganali una sarà il porto di Ancona
La Regione Marche ha presentato il piano della Zona Economica Speciale (ZES), con investimenti di circa 70 milioni di euro. Il progetto comprende zone franche-doganali, tra cui il porto di Ancona, l’aeroporto di Falconara e l’interporto di Jesi. Questi interventi mirano a rafforzare lo sviluppo economico della regione, favorendo l’attrazione di investimenti e migliorando la competitività delle aree coinvolte.
Zes, sviluppo dell’ aeroporto di Falconara, del porto di Ancona e dell’ interporto di Jesi: le Marche, ora regione in transizione, lavorano per tornare tra le aree economicamente più avanzate. E l’assessore regionale allo sviluppo economico, Giacomo Bugaro, è ottimista sul prossimo futuro. "In un quadro economico internazionale di normalità, penso che tra 2029 e 2034 potremmo tornare tra le regioni economicamente più avanzate – dice –. Importante sarà il negoziato del secondo semestre 2026 per l’attribuzione (si parla di svariate centinaia di milioni di euro) dei fondi europei 2028-2034". Assessore Bugaro, sulla Zes (Zona economica speciale) ci sono già i primi dati? "Tra il 20 novembre e il 2 dicembre sono state presentate 159 domande, che hanno complessivamente generato investimenti per 70 milioni e un recupero di imposta di 18,6 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
