La Regione Marche ha presentato il piano della Zona Economica Speciale (ZES), con investimenti di circa 70 milioni di euro. Il progetto comprende zone franche-doganali, tra cui il porto di Ancona, l’aeroporto di Falconara e l’interporto di Jesi. Questi interventi mirano a rafforzare lo sviluppo economico della regione, favorendo l’attrazione di investimenti e migliorando la competitività delle aree coinvolte.

Zes, sviluppo dell’ aeroporto di Falconara, del porto di Ancona e dell’ interporto di Jesi: le Marche, ora regione in transizione, lavorano per tornare tra le aree economicamente più avanzate. E l’assessore regionale allo sviluppo economico, Giacomo Bugaro, è ottimista sul prossimo futuro. "In un quadro economico internazionale di normalità, penso che tra 2029 e 2034 potremmo tornare tra le regioni economicamente più avanzate – dice –. Importante sarà il negoziato del secondo semestre 2026 per l’attribuzione (si parla di svariate centinaia di milioni di euro) dei fondi europei 2028-2034". Assessore Bugaro, sulla Zes (Zona economica speciale) ci sono già i primi dati? "Tra il 20 novembre e il 2 dicembre sono state presentate 159 domande, che hanno complessivamente generato investimenti per 70 milioni e un recupero di imposta di 18,6 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Regione, il piano della Zes: "Investimenti per 70 milioni. Ecco zone franche-doganali, una sarà il porto di Ancona"

Leggi anche: Ansaldo Energia, €70 milioni di investimenti nel 2025 annuncia per il 2026 nuovi manovre per €81 milioni e 200 nuove assunzioni

Leggi anche: Ecco la Zes, c’è il disco verde. Agevolazioni e regole sprint, pronta una dote di 110 milioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

ZES Unica: Cos'è, Come Funziona e Perché Conviene Investire al Sud •; Regione, il piano della Zes: Investimenti per 70 milioni. Ecco zone franche-doganali, una sarà il porto di Ancona; Piemonte verso la Zona Economica Speciale: meno burocrazia, incentivi, sgravi per rilanciare imprese; La Sicilia attende con curiosità la Super Zes, semplificazioni e nuova linfa per le imprese: ecco le novità in Finanziaria.

Zes unica, export e investimenti nel “bicchiere mezzo pieno” di Ferrara - Il presidente degli industriali calabresi a L’altro Corriere TV: «Agenda Calabria esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato» ... corrieredellacalabria.it