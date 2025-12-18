WWE | Rivelato l’orario di inizio della Royal Rumble 2026 buone notizie per gli italiani

La WWE ha annunciato ufficialmente l’orario di inizio della Royal Rumble 2026, il primo grande evento dell’anno che dà il via alla corsa verso WrestleMania. Buone notizie per gli appassionati italiani, pronti a vivere questa emozionante notte di wrestling e adrenalina, con dettagli che aumentano l’attesa e l’anticipazione per uno degli appuntamenti più iconici del circuito.

© Zonawrestling.net - WWE: Rivelato l’orario di inizio della Royal Rumble 2026, buone notizie per gli italiani La WWE ha ufficializzato l’orario di inizio della Royal Rumble 2026, il primo premium live event dell’anno che segna tradizionalmente l’inizio della strada verso WrestleMania. L’evento si terrà per la prima volta in Arabia Saudita. A che ora inizia la Royal Rumble 2026 in Italia. Secondo quanto riportato da WrestleVotes su Fightful Select, dopo alcune discussioni interne la WWE ha deciso per un orario di inizio alle 14:00 ET (Eastern Time). Per gli appassionati italiani questo significa un inizio previsto intorno alle 20:00 ora italiana, un orario decisamente più comodo rispetto ai classici premium live event americani che costringono spesso a fare le ore piccole. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net Leggi anche: AEW: L’ultimo capitolo di Chris Jericho, ritorno in WWE in vista della Royal Rumble 2026? Leggi anche: Arrivano buone notizie per le partite IVA a regime forfettario: cosa succede nel 2026 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Per fortuna nessuno si è rivelato grave da codice rosso - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.