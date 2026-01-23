Manchester City-Wolverhampton sabato 24 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 24 gennaio 2026 alle ore 16:00 si sfidano Manchester City e Wolverhampton. In questa pagina trovate formazioni, quote e pronostici su una partita importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in Premier League. Il Manchester City, in difficoltà in campionato e in Champions, affronta un Wolverhampton desideroso di migliorare la propria posizione in classifica. Analisi obiettive e dati aggiornati per orientarsi nel pronostico.

Tempi duri per il Manchester City, che non solo ha visto l’Arsenal scappare via ed ora si trova a -7 dalla testa della classifica di Premier League, ma perdendo in trasferta contro il BogoGlimt, si è complicato la vita anche in Champions. La squadra di Guardiola ha vinto solo due delle ultime sette partite in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

