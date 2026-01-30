Kevin Warsh diventa il nuovo presidente della Federal Reserve. Il presidente degli Stati Uniti ha scelto lui, che si distingue per i dribbling micidiali e gli scatti imprevedibili, per sostituire Jerome Powell, il cui mandato scadrà nel maggio del 2026. La nomina solleva molte aspettative sul futuro della banca centrale americana.

Il presidente degli Stati Uniti ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve, la banca centrale del paese, in sostituzione di Jerome Powell il cui mandato terminerà a maggio del 2026. L’annuncio, reso noto in un’intervista alla Casa Bianca, segna un cambio di rotta significativo per la politica monetaria americana. Warsh, economista di formazione e già membro del board della Fed tra il 2005 e il 2007, è considerato uno dei principali esperti della disciplina in ambito conservatore. La sua nomina è stata accolta con attenzione da mercati finanziari e osservatori economici, che vedono in lui un profilo in grado di influenzare in modo deciso i tassi d’interesse e le strategie di controllo dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Warsh, il talento che sconvolge il campo con dribbling micidiali e scatti imprevedibili

Approfondimenti su Warsh Talent

Mediaset ha modificato il palinsesto di Rete4 in seguito alla crisi politica in Venezuela e alla caduta di Maduro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Warsh Talent

Chi è Kevin Warsh, il repubblicano (lontano dalla cultura Maga) che Trump ha scelto alla Federal ReserveIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Kevin Warsh prossimo presidente della Federal Reserve. La sua nomina è stata confermata da Trump stesso su Truth Social. Classe 1970, curriculu ... blitzquotidiano.it

Kevin Warsh, chi è il nuovo governatore della FedIl logo della Federal Reserve, la banca centrale statunitense (foto AP/Andrew Harnik) Il nuovo ... msn.com