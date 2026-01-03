Mediaset sconvolge il palinsesto per la caduta di Maduro Nicola Porro in campo con speciale Quarta Repubblica

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha modificato il palinsesto di Rete4 in seguito alla crisi politica in Venezuela e alla caduta di Maduro. La programmazione si concentra su approfondimenti e aggiornamenti, con otto ore di diretta tra TG4 e il nuovo speciale di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro. Questa copertura puntuale riflette l’attenzione dell’emittente su un evento di rilevanza internazionale, garantendo un’informazione completa e puntuale ai telespettatori.

Mediaset con Rete4 mobilita il palinsesto per seguire la crisi in Venezuela: da TG4 a Quarta Repubblica, otto ore di diretta. Nicola Porro guida lo speciale serale mentre Maduro viene catturato dalle forze Usa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

