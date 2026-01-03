Mediaset sconvolge il palinsesto per la caduta di Maduro Nicola Porro in campo con speciale Quarta Repubblica
Mediaset ha modificato il palinsesto di Rete4 in seguito alla crisi politica in Venezuela e alla caduta di Maduro. La programmazione si concentra su approfondimenti e aggiornamenti, con otto ore di diretta tra TG4 e il nuovo speciale di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro. Questa copertura puntuale riflette l’attenzione dell’emittente su un evento di rilevanza internazionale, garantendo un’informazione completa e puntuale ai telespettatori.
Mediaset con Rete4 mobilita il palinsesto per seguire la crisi in Venezuela: da TG4 a Quarta Repubblica, otto ore di diretta. Nicola Porro guida lo speciale serale mentre Maduro viene catturato dalle forze Usa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
