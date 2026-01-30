Danica Majkic, donna di 70 anni, è morta in ospedale a Trieste. Vissuta in strada, aveva scelto di non chiedere aiuto alle associazioni o ai servizi sociali. Dopo alcuni giorni di ricovero, le sue condizioni sono peggiorate e non ce l’ha fatta. La sua storia ha suscitato molte domande sulla vita dei senzatetto e sulle difficoltà di chi sceglie di vivere ai margini.

La donna è deceduta in ospedale. Non aveva mai voluto farsi aiutare dalle associazioni e dai servizi sociali. Era solita frequentare la zona di Ponterosso Deceduta in ospedale dopo qualche giorno di ricovero Danica Majkic, donna settantenne che aveva scelto di vivere per le strade di Trieste come clochard e aveva sempre rifiutato gli aiuti delle associazioni e dei servizi sociali. Lo riporta il Piccolo. Un volto noto ai cittadini, poiché la donna frequentava la zona di Ponterosso e del borgo Teresiano, spesso dormendo o rannicchiandosi sul marciapiede. La signora Danica, serba nata in Bosnia nel 1957, si è spenta il 9 gennaio scorso, ma la notizia è stata riportata solo ieri.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Bosnia Trieste

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bosnia Trieste

Argomenti discussi: Visse la guerra in Bosnia, diventò clochard a Trieste: morta Danica Majkic; Il comandante danese in Groenlandia: Mai viste navi russe o cinesi; Soldati italiani nelle retrovie? Hanno fatto bene viste le leggi a favore degli orfani di guerra; Le mille vite di Jack London che visse solo quarant’anni.

Visse la guerra in Bosnia, diventò clochard a Trieste: morta Danica MajkicLa donna è deceduta in ospedale. Non aveva mai voluto farsi aiutare dalle associazioni e dai servizi sociali. Era solita frequentare la zona di Ponterosso ... triesteprima.it

Belgrado-Sarajevo: esempi di solidarietà in tempi di guerraUna recente tavola rotonda, organizzata al Museo degli Anni Novanta di Belgrado, ha dato voce ad alcune esperienze di solidarietà concreta tra Belgrado e Sarajevo nel corso degli anni Novanta. Un reso ... balcanicaucaso.org