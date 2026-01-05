Trasportavano 6 chili di droga fermati e arrestati in autostrada

Due persone provenienti dalla provincia di Salerno sono state fermate in autostrada mentre trasportavano circa 6 chili di droga. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei sospetti, prevenendo la distribuzione di sostanze illecite. L'operazione evidenzia l'importanza della vigilanza nelle aree di transito e l'impegno delle forze di polizia nel contrasto al traffico di droga.

Beccati in autostrada con 6 chili di droga, in manette due persone originarie della provincia di Salerno. Sono accusate di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.L'arrestoL’operazione è stata coordinata dalla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord. L’attività. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Trasportavano 6 chili di droga, fermati e arrestati in autostrada Leggi anche: Fermati sull’autostrada in Ticino con 40 chili di cocaina: arrestati uomo e donna residenti in Italia Leggi anche: Venezia, padre e figlio arrestati per traffico di droga: trasportavano cocaina in laguna con due barche Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tra i sacchi di noccioline 435 chili di cocaina per un valore di 70 milioni; Maxi sequestro di droga al porto di Gioia Tauro: 1170 kg di cocaina purissima proveniente dal sud America in container che trasportavano pellet. Trasporto di droga in autostrada: arrestati due salernitani con oltre sei chili di sostanza - La Polizia Stradale arresta due giovani nel napoletano: trasportavano 6,7 kg di droga e contanti sotto il sedile. infocilento.it

