Viale Einaudi con un ' corridoio verde' dal Comune di Bari il progetto per piantare 150 tigli

Il Comune di Bari ha annunciato un progetto per trasformare viale Einaudi in un vero e proprio ‘corridoio verde’. L’obiettivo è piantare 150 tigli lungo la zona spartitraffico centrale, creando un’area più naturale e meno cementificata. L’intervento fa parte di un bando regionale dedicato alla rinaturalizzazione di aree urbane degradate. L’amministrazione spera di migliorare la qualità dell’aria e l’estetica della zona, coinvolgendo i cittadini in un processo di riqualificazione ambientale.

L'idea prevede la realizzazione di un intervento di greening urbano volto alla deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione di circa 3mila mq, creando uno spartitraffico alberato L'idea prevede la realizzazione di un intervento di greening urbano volto alla deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione di circa 3mila mq creando uno spartitraffico alberato piantando 150 tigli. L'area sarà interamente permeabile, con l'unica eccezione in corrispondenza degli attraversamenti stradali e degli spazi destinati alla manovra dei veicoli. L'obiettivo del bando, infatti, è quello di favorire il contrasto al consumo di suolo finanziando interventi per invertire il processo di urbanizzazione, che causa l'impermeabilizzazione e il degrado dei suoli.

