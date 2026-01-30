Viaggiare sì ma con pochi soldi | Agrigento penultima nella classifica di chi spende per le vacanze

Agrigento si piazza vicina alla fine della classifica delle province italiane che spendono meno per le vacanze. Secondo i dati raccolti da diverse fonti ufficiali, come Istat, Banca d’Italia ed Eurostat, la spesa turistica pro capite nella provincia è tra le più basse d’Italia. La tendenza si conferma anche in questa estate, con molti residenti che preferiscono viaggiare con budget stretti o restare in zona.

Budget medio poco sopra i 1.100 euro a persona secondo i dati Istat, Banca d’Italia ed Eurostat: percorrenze brevi e mete vicine segnano il divario con il Nord Anche Agrigento rientra tra le province italiane in cui si spende meno per le vacanze. È quanto emerge da una rilevazione basata su dati Istat, Banca d’Italia ed Eurostat, rielaborati da Vamonos Vacanze, che fotografa la spesa turistica pro capite nei diversi territori del Paese. Nel confronto nazionale la provincia di Agrigento si attesta su una spesa media di 1.114 euro a persona collocandosi nelle ultime posizioni della graduatoria insieme ad altre realtà del Sud.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

