Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 18 | 40

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sulla A24 roma-teramo permangono le code per lavori tra Tivoli e Castel Madama sia in direzione Teramo che in direzione Roma prima andiamo sulla 24 ma ci spostiamo sul tratto Urbano situazione invariata con code a tratti tra Portonaccio e Togliatti in direzione del raccordo anulare mentre in direzione opposta al momento non si segnalano particolari criticità sulla Roma Fiumicino file per traffico tra ANSA del Tevere la Cristoforo Colombo i due sensi di marcia sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino la via del mare e poi incolonnamenti tra Laurentina e Tuscolana interna rallentamenti tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Appia il quadrante sud della capitale situazione sostanzialmente stabile file sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede su via del mare tra il raccordo è Vitinia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense via Trino le frasche tutto in direzione Ostia sulla Nettunense disagi per traffico all'altezza dei centri abitati di Pavona e Cecchina nei due sensi di marcia infine rallentamenti sulla statale Pontina tra via dei rutuli e Aprilia direzione Latina prima andiamo a sud della nostra regione in provincia di Frosinone sulla regionale Ausonia nel territorio di San Giorgio a Liri aperto al transito il tratto 3 km 13 e 300 e 13 sei attivo qui il senso unico alternato il limite di velocità a 30 km orari per stare Dunque attenzione alla segnaletica di cantiere in chiusura per il trasporto ferroviario sulla linea roma-velletri nel momento sospesa tra le stazioni di Lanuvio e Velletri per accertamenti tecnici sulla linea i treni subiscono le imitazioni di percorso e ritardi da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ha più un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

