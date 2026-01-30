Via ai lavori di ripavimentazione della A19 tra la tangenziale di Catania e lo svincolo di Motta

Questa mattina sono iniziati i lavori di ripavimentazione sulla A19 tra la tangenziale di Catania e lo svincolo di Motta. Le squadre sono già sul campo per sistemare il manto stradale, con i lavori che potrebbero durare diversi giorni. La circolazione potrebbe subire rallentamenti, quindi gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a pianificare eventuali percorsi alternativi.

I lavori riguardano solo la corsia di marcia, allo scopo di dare inizio alla seconda fase di chiusura della corsia di sorpasso per l'installazione delle barriere Ndba Al via i avori alla pavimentazione stradale lungo l'autostrada A19 "Palermo-Catania" nel tratto situato fra lo svincolo della tangenziale di Catania e quello di Motta Sant'Anastasia. Nel dettaglio, i lavori riguardano solo la corsia di marcia, allo scopo di dare inizio alla seconda fase di chiusura della corsia di sorpasso per l'installazione delle barriere Ndba. "Allo scopo di massimizzare la velocità di esecuzione dell'intervento - rende noto Anas -e limitare eventuali disagi all'utenza, è stata adottata la tecnica del riciclaggio a freddo in sito per il rifacimento della pavimentazione.

