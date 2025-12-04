A Fuorigrotta chiude lo svincolo della Tangenziale in occasione di Napoli-Juventus
Lo svincolo di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli chiude in vista di Napoli-Juventus. Trenitalia potenzia le corse della metro Linea 2 dopo il math. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tangenziale: oggi chiude lo svincolo Fuorigrotta per Napoli-Cagliari - facebook.com Vai su Facebook
A Fuorigrotta chiude lo svincolo della Tangenziale in occasione di Napoli-Juventus - Lo svincolo di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli chiude in vista di Napoli- Scrive fanpage.it
Tangenziale Napoli, chiude lo svincolo Fuorigrotta per Napoli-Cagliari - Svincolo Fuorigrotta chiuso dalle 19 del 3 dicembre per Napoli- Si legge su napolike.it
Per Napoli-Cagliari chiuso lo svincolo Fuorigrotta della Tangenziale - In occasione della partita di Coppia Italia allo stadio Maradona di Napoli lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19:00 di oggi, mercole ... ansa.it scrive
Napoli-Cagliari: disposta la chiusura dell'uscita Tangenziale di Fuorigrotta - Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19:00 di oggi, mercoledì 3 dicembre, fino a ... Riporta napolitoday.it
Tangenziale di Napoli, oggi chiuso lo svincolo Fuorigrotta dalle 19 per partita col Cagliari - Chiuso lo svincolo Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli in occasione della partita Napoli- Lo riporta fanpage.it
Napoli-Qarabag, chiude lo svincolo “Fuorigrotta” della Tangenziale: ecco quando - Qarabag: dalle ore 22:15 del giorno 25 novembre 2025 sarà chiuso lo svincolo di Fuorigrotta in entrambe le direzioni». Riporta msn.com