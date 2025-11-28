Disagi e attese al Centro per l' Impiego la risposta dei lavoratori | Tante inesattezze vi spieghiamo come funziona l' ufficio

Palermotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo:Siamo gli operatori del Centro per l'impiego abbiamo letto la segnalazione di un utente che lamentava l'organizzazione del lunedì del Centro per l'Impiego, peccato che la lettera abbia una serie di inesattezze. Non solo questo, ma è evidente che l'utente non abbia cercato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

disagi attese centro impiego"Centro per l'impiego, storia di una mattinata da girone dantesco" - Stamattina ho avuto l'obbligo di andare al Centro per l'impiego di via Praga per ottenere dei documenti. Segnala palermotoday.it

Oristano, disagi al centro analisi: «Manca l’infermiera». File, attese e polemiche - È stata una mattinata movimentata quella di oggi per tantissimi cittadini che hanno raggiunto il centro analisi dell’ospedale San Martino di Oristano, ... Secondo unionesarda.it

Aeroporto Bologna, disagi per i taxi e attese: “A volte si aspetta anche un’ora” - Nel primo pomeriggio di ieri decine di persone davanti l’uscita del Marconi si sono messe al riparo dalla pioggia ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Disagi Attese Centro Impiego