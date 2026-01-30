Vestas Italia Confsal | Positivo il rinvio del piano di trasferimento a Melfi Ora confronto serio per tutelare i lavoratori
Vestas Italia evita il trasferimento a Melfi. Dopo il tavolo in Regione Puglia, le parti hanno deciso di rinviare di un mese il piano di spostamento. I sindacati, tra cui Confsal, si dicono soddisfatti e chiedono ora un confronto serio per proteggere i diritti dei lavoratori. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e proteste, mentre i dipendenti aspettano risposte concrete.
Tarantini Time Quotidiano “Siamo soddisfatti per l’esito del tavolo della Task Force Occupazionale che si è tenuto ieri in Regione Puglia, alla presenza delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni e dei vertici di Vestas Italia, e che ha portato al rinvio di un mese del piano di trasferimento dell’azienda a Melfi”. Lo afferma, in una nota, il Segretario provinciale della Confsal, Gianfranco Buttari. “Si tratta però solo di un primo passo verso la risoluzione della vertenza – sottolinea Buttari – perché senza un confronto serio e strutturato tra tutti gli attori coinvolti, le criticità rischiano di aggravarsi e di restare irrisolte”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
