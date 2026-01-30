Verissimo ospiti del weekend | da Carlo Conti a Gigliola Cinquetti tutti i nomi

Il programma Verissimo torna in onda questo fine settimana con due puntate piene di ospiti famosi. Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio personaggi noti provenienti da diversi settori, dalla musica allo sport, dalla televisione al sociale. Tra i nomi più attesi ci sono Carlo Conti e Gigliola Cinquetti, pronti a raccontare le proprie storie e a condividere le emozioni con il pubblico di Canale 5.

Il weekend di Verissimo si preannuncia ricco di emozioni e grandi personalità. Silvia Toffanin accoglierà nei suoi studi ospiti d’eccezione che spaziano dal mondo della musica a quello dello sport, dalla televisione al sociale, regalando al pubblico di Canale 5 due puntate imperdibili. Gli ospiti del sabato: tra musica e drammi familiari. Sabato 31 gennaio alle ore 16.30, il salotto di Verissimo si aprirà con un’intervista esclusiva a Gigliola Cinquetti, autentica signora della musica italiana. L’artista si racconterà tra pubblico e privato, condividendo aneddoti della sua straordinaria carriera che l’ha resa una delle voci più amate del nostro Paese. 🔗 Leggi su Tutto.tv

