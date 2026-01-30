Valeria Marini difende Signorini a Non è la TV | In tanti lo agganciavano per entrare al GF ho visto i messaggi
Valeria Marini, ospite del podcast di Fanpage.it "Non è la TV", ha difeso Alfonso Signorini. La showgirl ha raccontato un retroscena. Ha svelato di aver visto con i suoi occhi i tantissimi messaggi che il conduttore riceveva da parte di persone che tentavano di "agganciarlo" per entrare nella casa del Grande Fratello.🔗 Leggi su Fanpage.it
“Ho visto i messaggi, vi dico tutto”. Valeria Marini, l’annuncio sul caso Signorini: “Certe cose…”
Scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: “Il nostro rapporto contrattuale è finito”, “Lo hai deciso tu”
Durante una puntata di BellaMà, Pierluigi Diaco ha annunciato la fine della collaborazione con Valeria Marini, sottolineando che il rapporto contrattuale tra i due si è concluso.
Valeria Marini difende Alfonso Signorini: Era lui che riceveva messaggi/ Solo una montatura che fa maleDopo le accuse di Fabrizio Corona e le rivelazioni di Antonio Medugno, Valeria Marini difende Alfonso Signorini sui social. Valeria Marini interviene sul caso Signorini con una diretta Instagram ... ilsussidiario.net
Tra scontri, revival e icone pop: la nuova puntata di Non è la Tv mette tutto sul tavolo. Dal caso Corona-De Filippi al ritorno delle vallette con Samira Lui e Martina Miliddi, fino a uno dei meme più celebri della televisione con protagonista Valeria Marini. Il forma - facebook.com facebook
La madre di Valeria Marini: «Picchiata quando era incinta, non aveva neanche 18 anni: l'ho salvata io» x.com
