Scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco | Il nostro rapporto contrattuale è finito Lo hai deciso tu

Durante una puntata di BellaMà, Pierluigi Diaco ha annunciato la fine della collaborazione con Valeria Marini, sottolineando che il rapporto contrattuale tra i due si è concluso. La discussione ha rivelato tensioni e divergenze, con la showgirl e il conduttore che hanno confermato la decisione reciproca di interrompere la collaborazione.

Pierluigi Diaco ha annunciato a BellaMà che la rubrica gestita dalla showgirl stava volgendo al termine. Valeria Marini ha replicato piccata. Il conduttore: "Inelegante fare polemica in un giorno di festa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

