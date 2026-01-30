Federico non è la scelta di Cristiana a Uomini e Donne. La tronista ha chiamato Federico in studio per comunicargli che, alla fine, il suo cuore è da un’altra parte. La decisione ha sorpreso tutti, soprattutto il corteggiatore, che sperava ancora di poter sperare. Cristiana ha spiegato di aver fatto una scelta diversa, lasciando Federico senza la possibilità di proseguire. La scena si è svolta in modo diretto, senza troppi giri di parole.

Federico non è la scelta di Cristiana a Uomini e Donne. La tronista chiama il corteggiatore per comunicargli la sua decisone. Federico non è la scelta di Cristiana a Uomini e Donne. E’ arrivato il momento della scelta di Cristiana a Uomini e Donne. La tronista dopo i consueti ringraziamenti chiama Federico. “ 26 agosto 2025: un giorno che io non dimenticherò mai perché è stato il primo, l’inizio di un percorso indimenticabile. Sono arrivati tantissimi ragazzi e quando abbiamo fatto quella chiacchierata senza telecamere tu sei stato il primo che mi ha veramente colpito” – racconta Cristiana. Poi Cristiana ricostruisce il percorso con il corteggiatore: “ poi comincio ad avere un dubbio: come mai tra di noi non ci fosse chimica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne, Federico non è la scelta di Cristiana: “il mio cuore ad oggi è da un’altra parte” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne, Flavio ha annunciato la sua scelta finale: ha deciso di stare con Nicole.

