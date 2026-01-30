Unghie a mezzaluna | la manicure rètro degli anni ' 30 torna in auge nel 2026

La manicure a mezzaluna torna di moda nel 2026. È grazie a un film molto nominato agli Oscar, con Marty Supreme e Gwyneth Paltrow, che questa tendenza degli anni '30 si ripresenta sulle mani di molte donne. La stile vintage si fa strada tra le nuove tendenze, portando un tocco rétro e sofisticato.

Questo stile di manicure, reso popolare da icone come Bette Davis, Joan Crawford, Marlene Dietrich e Anna May Wong, enfatizza la lunula, l'area chiara a forma di mezzaluna alla base dell'unghia. Considerata un dettaglio di raffinatezza fin dall'epoca vittoriana, la lunula visibile divenne uno dei simboli estetici più riconoscibili degli anni Trenta.

