Rampelli il primo a incontrare i ragazzi di GN dopo l’aggressione | Assalto premeditato No a un’altra stagione di sangue

Rampelli è stato il primo a incontrare i giovani di GN dopo l'aggressione, definendola un assalto premeditato. Ha sottolineato l’importanza di intervenire immediatamente per dimostrare che lo Stato è presente e che non si permetterà il ritorno di ulteriori episodi di violenza. È fondamentale agire prontamente per garantire la sicurezza e la stabilità nella zona.

«Si intervenga subito e si dia il segnale che lo Stato c'è e non consentirà l'avvio di un'altra stagione di sangue. L'antidoto è colpire sul nascere e senza pietà tutti i responsabili di qualunque violenza». Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, è stato tra i primi a portare vicinanza, anche fisica, ai ragazzi di Gioventù Nazionale brutalmente aggrediti nella notta mentre affiggevano manifesti in ricordo della strage di Acca Larenzia. Rampelli, che stamattina ha partecipato alla commemorazione istituzionale con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ha incontrato i ragazzi aggrediti al pronto soccorso e dalla sua testimonianza, affidata a una nota, emergono dettagli particolarmente significativi per capire la portata e la gravità di quanto accaduto: un «agguato» in piena regola, con elementi che fanno pensare alla premeditazione.

