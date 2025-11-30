Italia paese di centenari il geriatra | Si decide tutto nei primi mille giorni di vita

Roma, 30 novembre 2025 – Italia paese di centenari, oltre 2mila in più nel confronto tra il 1 gennaio 2025 e l’anno precedente. Ma Graziano Onder, geriatra della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, ci rimanda indietro, all’inizio della storia. Perché, sostiene, “quanto a lungo viviamo e quanto bene stiamo, viene deciso nei primi mille giorni di vita”. Soglia tonda per portare all’estremo una regola: la salute “si costruisce tutti i giorni”. Il geriatra: "Allungamento di vita, la sfida è ridurre gli anni di disabilità" Sempre più centenari, “conta il sistema”. “Per la longevità – precisa Onder - i fattori individuali sono sicuramente molto importanti, dall’ attività fisica alla nutrizione alla vita sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia, paese di centenari, il geriatra: “Si decide tutto nei primi mille giorni di vita”

