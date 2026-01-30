Un parco urbano per rilanciare Campo Italia la proposta di Rinascita Messina e Comitato 3S

Le associazioni Rinascita Messina e Comitato 3S chiedono un parco urbano a Campo Italia. Hanno inviato già una nota alle autorità locali, proponendo di riqualificare la zona e trasformarla in uno spazio verde aperto a tutti. Ora attendono risposte e eventuali passi avanti.

Indirizzata una nota alle istituzioni per la realizzazione del progetto, che ricadrebbe in una zona strategia della città Un parco urbano per riqualificare la zona di Campo Italia. La proposta arriva dalle associazioni Rinascita Messina e Comitato 3S, che hanno inviato una nota alle istituzioni locali e non solo. La richiesta infatti è stata inoltrata al Comune e alla Città Metropolitana di Messina, così come alla Prefettura, all'agenzia del Demanio e al Ministero della difesa. Nello specifico, le associazioni spiegano che: "L'area di Campo Italia, ricadente nel demanio militare e situata in una posizione collinare strategica della città di Messina, versa attualmente in uno stato di prolungato abbandono e degrado.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Campo Italia

Questa mattina a Messina si è tenuto un incontro tra tecnici e rappresentanti delle istituzioni presso la sede dell’IACP.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Campo Italia

Argomenti discussi: Un’area ludico-sportiva nel parco urbano di via Vecchia Sant’Antonio; Un nuovo parco urbano con 3mila alberi, parcheggi e case per 80 famiglie: via al progetto di riqualificazione; Parcheggio e parco urbano di Pratosaiano, a breve i lavori; Dopo anni di degrado il quartiere si rifà il look: il progetto da 140mila euro per il nuovo parco.

Avellino chiama i Comuni limitrofi: summit per arginare gli sversamenti nel FenestrelleSe non si trova il modo di arginare gli sversamenti nel fiume Fenestrelle è inutile parlare di Parco Urbano o di riqualificazione: è per questo che domani è previsto un summit tra i vertici dei Comuni ... corriereirpinia.it

Nasce Più, il Parco Inclusivo Urbano di Le CastellaC’è l’azzurro del mare, il verde degli alberi, il sole che scalda una terra baciata dalla natura. Nei colori del logo scelto per rappresentarlo c’è tutta l’energia positiva di Più, il Parco Inclusiv ... reggiotv.it

#Cronaca Sorrento, protesta dei tifosi al Comune per il Campo Italia. Arriva la polizia facebook

Buongiorno Italia In campo ci sono Alcaraz e Zverev per la prima semifinale degli #AustralianOpen Dopo in campo scenderanno Sinner e Djokovic su #DAZN sempre tramite i canali Eurosport x.com