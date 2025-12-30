Certi amori non finiscono… l’Olimpico abbraccia De Rossi

Certi legami rimangono indelebili nel cuore. All’Olimpico, il ricordo di De Rossi rivive in un momento di riconoscenza e emozione condivisa dai tifosi, testimoni di una passione che attraversa il tempo. Una giornata che celebra un rapporto speciale tra giocatore e città, ricca di ricordi e di significato, senza drammi o enfasi, ma con rispetto e sincerità.

Roma, 30 dicembre 2025 – Un amore grande, e lo si vede da quell’accenno di lacrime difficili da trattenere, per quei tifosi che ti hanno dato tanto, per quello stadio sempre pieno e per tutto quello che è stato condiviso. Ieri sera, per il match Roma-Genoa, Daniele De Rossi, storico numero 16 giallorosso, è tornato all’Olimpico.. ma questa volta da avversario. Daniele ora è il nuovo tecnico dei rosso blu. Fa strano vederlo con un’atra “divisa”. Meno strano vedere l’ovazione e il calore con cui lo ha accolto la sua gente. Si perché Daniele è un figlio di Roma e lo sarà sempre. I tifosi giallorossi non dimenticano la sua carriera dedicata alla Roma da calciatore prima e da allenatore quando seppur per una breve parentesi, è tornato come allenatore della squadra, rispondendo presente e sedendosi su quella panchina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

