Avere un gatto fa bene al cuore | riduce lo stress e il rischio di infarto

Numerosi studi suggeriscono che avere un gatto può contribuire a migliorare la salute cardiovascolare. La presenza di un felino in casa aiuta a ridurre lo stress e può diminuire il rischio di infarto. Un rapporto sereno con il proprio animale domestico non solo arricchisce la vita quotidiana, ma apporta anche benefici concreti al benessere del cuore.

Convivere con un gatto non è solo una scelta affettiva, ma potrebbe avere effetti positivi anche sulla salute del cuore. Negli ultimi anni diversi studi scientifici hanno osservato una correlazione tra il possesso di un gatto e un rischio ridotto di infarti, suggerendo che i benefici emotivi e psicologici della relazione con un felino possano riflettersi anche sul benessere cardiovascolare. Non si tratta di una semplice percezione soggettiva. Le ricerche indicano che i proprietari di gatti, rispetto a chi non ne possiede, tendono a presentare livelli di stress più bassi e una maggiore stabilità emotiva, due fattori strettamente legati alla salute del cuore. 🔗 Leggi su Cibosia.it

