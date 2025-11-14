Compra il farmaco contraffatto online | 31enne finisce in coma
Voleva solo perdere qualche chilo in fretta, ma ha perso i sensi. Una 31enne di Padova è finita in coma dopo essersi iniettata a casa una dose di quello che credeva fosse Ozempic, il farmaco anti-diabete diventato famoso come farmaco dimagrante anche tra le star. L’allarme è stato lanciato dai familiari, che l’hanno trovata priva di sensi e hanno chiamato subito il 118, permettendo il trasporto d’urgenza in ospedale. In realtà la giovane non è diabetica, né obesa: come molte persone attratte dalle scorciatoie social per “dimagrire senza fatica”, cercava solo un aiutino per smaltire qualche chilo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
