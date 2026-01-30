Un altro pusher ' beccato' dai carabinieri | in casa ricco ' campionario'

I carabinieri di Genova hanno arrestato un pusher nel centro storico. Durante un controllo, i militari lo hanno trovato in possesso di droga e hanno perquisito anche la sua casa. Lì hanno scoperto un vero e proprio laboratorio con vestiti e scarpe contraffatte, ma l’uomo si trovava anche a spacciare. La situazione si è svolta in poche ore, con i militari che sono intervenuti in modo deciso.

Continuano i controlli dei carabinieri nel centro storico genovese. Nelle ultime ore i militari hanno scoperto un laboratorio abusivo impegnato nella produzione di vestiti e scarpe con etichette di moda contraffatte (a questo link la notizia), ma hanno anche arrestato un pusher. I militari del nucleo operativo della compagnia Genova Centro hanno arrestato un 21enne originario del Senegal per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato in vico delle Monachette, fermo e con un atteggiamento sospetto. Così è scattato un controllo, attraverso il quale è stata trovata una dose di crack.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Genova Centro

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Genova Centro

