Catania in casa aveva un campionario della droga | arrestato pusher dalla Polizia

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Catania dopo un controllo in strada che ha portato alla scoperta di un vero e proprio “campionario” di droga nella sua abitazione. L’individuo, considerato pusher, nascondeva tra le mura case un assortimento di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per la vendita.

Controllo in strada e primi sospetti. Nascondeva nella propria abitazione un assortimento di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, pronte per essere immesse sul mercato. Un 30enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato. L'uomo è stato fermato in via Pietro Novelli dagli agenti del Commissariato "Borgo Ognina". Appena ha notato la volante, il trentenne – già noto per precedenti legati allo spaccio – ha tentato di mimetizzarsi tra le auto parcheggiate per evitare il controllo. Il comportamento sospetto non è però sfuggito ai poliziotti, che lo hanno raggiunto e bloccato.

