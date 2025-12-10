Catania in casa aveva un campionario della droga | arrestato pusher dalla Polizia
Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Catania dopo un controllo in strada che ha portato alla scoperta di un vero e proprio “campionario” di droga nella sua abitazione. L’individuo, considerato pusher, nascondeva tra le mura case un assortimento di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per la vendita.
Nascondeva nella propria abitazione un assortimento di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, pronte per essere immesse sul mercato. Un 30enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato. L'uomo è stato fermato in via Pietro Novelli dagli agenti del Commissariato "Borgo Ognina". Appena ha notato la volante, il trentenne – già noto per precedenti legati allo spaccio – ha tentato di mimetizzarsi tra le auto parcheggiate per evitare il controllo. Il comportamento sospetto non è però sfuggito ai poliziotti, che lo hanno raggiunto e bloccato.
Rito satanico finisce in tragedia: casa in fiamme e 71enne denunciato a Catania
Fa un rito satanico e gli va a fuoco la casa, 71enne di Catania denunciato: l'altare in una stanza rossa
Catania, tenta rito satanico ma dà fuoco alla casa: denunciato 71enne
Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Catania, nascondeva la droga nel frigo di casa: 33enne arrestato e condotto in carcere #Sicilia242 #Sicilia24 Vai su Facebook
Catania, consegnato a casa il morto sbagliato: lo scambio di salme in ospedale Vai su X
In a casa aveva 35 chili di cocaina, un mitra e 5 pistole: arrestato a Catania - Un mitra Ak 47, cinque pistole, tra cui quattro semiautomatiche ed un revolver, oltre a numerose munizioni per vari tipi di armi. Come scrive msn.com
