Catania in casa aveva un campionario della droga | arrestato pusher dalla Polizia

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Catania dopo un controllo in strada che ha portato alla scoperta di un vero e proprio “campionario” di droga nella sua abitazione. L’individuo, considerato pusher, nascondeva tra le mura case un assortimento di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per la vendita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo in strada e primi sospetti. Nascondeva nella propria abitazione un assortimento di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, pronte per essere immesse sul mercato. Un 30enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato. L’uomo è stato fermato in via Pietro Novelli dagli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”. Appena ha notato la volante, il trentenne – già noto per precedenti legati allo spaccio – ha tentato di mimetizzarsi tra le auto parcheggiate per evitare il controllo. Il comportamento sospetto non è però sfuggito ai poliziotti, che lo hanno raggiunto e bloccato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com