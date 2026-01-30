Ucraina tregua del gelo | pioggia di droni russi nella notte poi l’annuncio di Mosca

Nella notte, l’Ucraina si è svegliata sotto una pioggia di droni russi. La cosiddetta “tregua del gelo” annunciata da Donald Trump sembra già saltata: poche ore dopo la comunicazione della Casa Bianca, l’esercito ucraino denuncia attacchi intensi da parte di Mosca. L’esercito russo avrebbe lanciato un missile balistico e più di cento droni contro diverse località del Paese, facendo riaccendere le tensioni e complicando ancora di più la fragile tregua.

La cosiddetta "tregua del gelo" annunciata da Donald Trump sembra già naufragata. A poche ore dalla comunicazione della Casa Bianca su una sospensione di una settimana degli attacchi aerei russi, l' Ucraina accusa Mosca di aver lanciato un missile balistico e oltre un centinaio di droni contro diverse località del Paese. Secondo quanto riferito dall' Aeronautica militare ucraina, nella notte la Russia avrebbe utilizzato un missile Iskander-M e 111 droni d'attacco, colpendo 15 località. Kiev sostiene di averne abbattuti circa 80, ma l'offensiva avrebbe comunque provocato nuovi danni alle infrastrutture civili ed energetiche.

Poche ore dopo l’annuncio di una tregua da parte di Donald Trump, la speranza di una pausa nei combattimenti si sgretola.

