Ucraina salta la tregua del gelo | pioggia di droni russi poche ore dopo l’annuncio di Trump
Poche ore dopo l’annuncio di una tregua da parte di Donald Trump, la speranza di una pausa nei combattimenti si sgretola. In Ucraina, i bombardamenti riprendono con forza: Mosca ha lanciato un missile balistico e più di un centinaio di droni contro varie città. La sospensione degli attacchi aerei russi annunciata dalla Casa Bianca sembra già finita, lasciando i civili e le forze ucraine in allerta.
La cosiddetta “tregua del gelo” annunciata da Donald Trump sembra già naufragata. A poche ore dalla comunicazione della Casa Bianca su una sospensione di una settimana degli attacchi aerei russi, l’ Ucraina accusa Mosca di aver lanciato un missile balistico e oltre un centinaio di droni contro diverse località del Paese. Secondo quanto riferito dall’ Aeronautica militare ucraina, nella notte la Russia avrebbe utilizzato un missile Iskander-M e 111 droni d’attacco, colpendo 15 località. Kiev sostiene di averne abbattuti circa 80, ma l’offensiva avrebbe comunque provocato nuovi danni alle infrastrutture civili ed energetiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ucraina sotto attacco dopo l’annuncio della tregua di Trump: lanciati oltre 100 droni e un missile
La notte è stata di fuoco in Ucraina.
Ucraina, notte di attacchi con oltre cento droni dopo l’annuncio sulla mini-tregua
La notte è stata movimentata in Ucraina, con oltre cento droni che hanno colpito varie zone del paese.
