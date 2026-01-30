Poche ore dopo l’annuncio di una tregua da parte di Donald Trump, la speranza di una pausa nei combattimenti si sgretola. In Ucraina, i bombardamenti riprendono con forza: Mosca ha lanciato un missile balistico e più di un centinaio di droni contro varie città. La sospensione degli attacchi aerei russi annunciata dalla Casa Bianca sembra già finita, lasciando i civili e le forze ucraine in allerta.

La cosiddetta “tregua del gelo” annunciata da Donald Trump sembra già naufragata. A poche ore dalla comunicazione della Casa Bianca su una sospensione di una settimana degli attacchi aerei russi, l’ Ucraina accusa Mosca di aver lanciato un missile balistico e oltre un centinaio di droni contro diverse località del Paese. Secondo quanto riferito dall’ Aeronautica militare ucraina, nella notte la Russia avrebbe utilizzato un missile Iskander-M e 111 droni d’attacco, colpendo 15 località. Kiev sostiene di averne abbattuti circa 80, ma l’offensiva avrebbe comunque provocato nuovi danni alle infrastrutture civili ed energetiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucraina, salta la “tregua del gelo”: pioggia di droni russi poche ore dopo l’annuncio di Trump

Approfondimenti su Ucraina Mosca

La notte è stata di fuoco in Ucraina.

La notte è stata movimentata in Ucraina, con oltre cento droni che hanno colpito varie zone del paese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ucraina Mosca

Argomenti discussi: Ucraina, la tregua del freddo fa sperare Kiev. Domenica nuovi colloqui: la strategia Usa per la pace e i tre scenari del 2026 – Sassari Notizie; Ucraina, la tregua del freddo fa sperare Kiev. Domenica nuovi colloqui: la strategia Usa per la pace e i tre scenari del 2026.

Ucraina, salta la tregua del gelo: pioggia di droni russi poche ore dopo l’annuncio di TrumpLa cosiddetta tregua del gelo annunciata da Donald Trump sembra già naufragata. A poche ore dalla comunicazione della Casa Bianca su una sospensione di una ... thesocialpost.it

Ucraina, la mini-tregua del gelo: stop agli attacchi. Trump: «Putin ha detto sì». E Zelensky ringraziaSottozero. Le temperature in Ucraina sono tra le più basse di sempre. La situazione peggiorerà tanto che in alcune regioni si arriverà addirittura a meno 30. Con ... ilmessaggero.it

Guerra in Ucraina, la svolta è arrivata: l'annuncio di Donald Trump - facebook.com facebook