Ucraina droni su Kiev dopo la tregua annunciata da Trump – La diretta

Dopo aver annunciato una tregua, i droni sono tornati a sorvolare Kiev. Secondo fonti locali, questa volta si tratta di attacchi più frequenti e più intensi rispetto ai giorni scorsi. La notizia arriva dopo che Vladimir Putin avrebbe accettato di sospendere i bombardamenti per una settimana, a causa del freddo intenso che rende difficile il combattimento. La situazione resta tesa e i cittadini sono ancora in balia degli eventi.

