Ucraina droni su Kiev dopo la tregua annunciata da Trump – La diretta
Dopo aver annunciato una tregua, i droni sono tornati a sorvolare Kiev. Secondo fonti locali, questa volta si tratta di attacchi più frequenti e più intensi rispetto ai giorni scorsi. La notizia arriva dopo che Vladimir Putin avrebbe accettato di sospendere i bombardamenti per una settimana, a causa del freddo intenso che rende difficile il combattimento. La situazione resta tesa e i cittadini sono ancora in balia degli eventi.
Vladimir Putin avrebbe accettato di non bombardare l'Ucraina per una settimana a causa delle rigide temperature invernali. Lo ha riferito Donald Trump giovedì sera. "Ho personalmente chiesto a Putin di non colpire Kiev e varie altre città per una settimana" e il leader russo "ha accettato di farlo", ha detto il presidente degli Stati Uniti durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca. Subito dopo sono arrivati i ringraziamenti da parte di Volodymyr Zelensky per "l'importante dichiarazione sulla possibilità di garantire la sicurezza di Kiev e di altre città ucraine durante questo rigido periodo invernale", ha scritto il numero uno di Kiev su X.
Nelle ultime ore si sono susseguite importanti novità sul conflitto in Ucraina.
