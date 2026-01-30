Ucraina attacco russo colpisce autobus a Kherson | un morto e cinque feriti

30 gen 2026

Un attacco russo ha colpito un autobus civile a Kherson, nel sud dell’Ucraina. Un morto e cinque feriti, secondo quanto riferito dal capo dell’amministrazione militare regionale. La zona è sotto pressione e le autorità stanno cercando di gestire la situazione.

Un morto e cinque feriti in un attacco russo che ha colpito un autobus civile a Kherson, nel sud dell’Ucraina, secondo quanto riferito dal capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson. La vittima è il conducente, un uomo di 48 anni. Due dei feriti, passeggeri del mezzo, sarebbero in gravi condizioni. Le autorità regionali hanno anche riferito che l’attacco ha danneggiato due edifici residenziali, con facciate e finestre colpite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

