Report su Rai 3 anticipazioni 7 dicembre | Olimpiadi Milano-Cortina e le altre inchieste di stasera

A due mesi dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Report - in onda stasera su Rai 3 - analizza costi, cantieri e ritardi dei Giochi invernali. Le altre inchieste condotte dal programma di Sigfrido Ranucci. Stasera, domenica 7 dicembre 2025, alle 20:30 su Rai 3, va in onda Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci propone nuove inchieste su temi di grande attualità: Olimpiadi Milano-Cortina 2026 dove a due mesi dall'inizio dei Giochi, un'inchiesta analizza i costi e i ritardi nei cantieri degli impianti. E ancora: la politica in Sicilia, l'allerta alimentare e i beni confiscati alla mafia.

