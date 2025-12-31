Arriva la Luna Piena in Cancro il 3 gennaio 2026 | nuovo bilancio tra emozioni e ragione
Il 3 gennaio 2026 si verifica la Luna piena in Cancro, un momento che invita a riflettere sull’equilibrio tra emozioni e ragione. Questa fase lunare offre l’opportunità di valutare i sentimenti più profondi, favorendo un nuovo bilancio interiore. Un'occasione per osservare con chiarezza le proprie reazioni emotive e trovare una maggiore stabilità nel proprio percorso personale.
Non si fa attendere la prima Luna piena del 2026: il 3 gennaio la Luna piena in Cancro ci mette di fronte alle nostre emozioni forti. I segni più coinvolti saranno i cardinali: Cancro, Capricorno, Ariete e Bilancia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
