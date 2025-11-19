Tumore al pancreas e nuove terapie | PAXG la sigla che sta cambiando la cura
Il tumore al pancreas resta uno dei più complessi da trattare. Ogni anno in Italia colpisce circa 14.000 persone ed è la terza causa di morte per tumore. Il Professor Michele Reni dell'IRCCS San Raffaele di Milano, tra i massimi esperti italiani, fa il punto sugli ultimi progressi della ricerca medica, che tuttavia appare in ritardo per una ragione ben precisa: la scarsità di fondi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
Tumore al pancreas: la multidisciplinarietà come pilastro del percorso di cura Vai su X
Enrica Bonaccorti è tornata in tv per la prima volta dopo la diagnosi di tumore al pancreas raccontando la malattia: "Ho fatto tutte le terapie, la radioterapia e la chemioterapia che mi hanno detto di fare. Ho finito dieci giorni fa, ora per due mesi e mezzo non d - facebook.com Vai su Facebook
20 novembre, Giornata mondiale del tumore al pancreas: i nuovi farmaci grazie a IA e genetica - In Italia questo tumore registra aumento dei nuovi casi, specie nelle donne over 70, in parte dovuto all'aumento del fumo, e nei giovani. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Tumore del pancreas: la diagnosi precoce può fare la differenza - Domani, 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Tumore al pancreas, un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sull’impatto di questa patologia e sull’importanz ... Come scrive 24live.it
Tumore al pancreas, tra ricerca e prevenzione: intervista al prof. Vincenzo Bianco (Policlinico Umberto I) - “Prevenire, conoscere e curare con approccio multidisciplinare: la chiave per migliorare la sopravvivenza” Il tumore al pancreas ... castellinotizie.it scrive